◆高円宮杯U―18プリンスリーグ九州1部第17節日章学園高4―2アビスパ福岡U―18（23日、日章学園高人工芝サッカー場）首位のアビスパ福岡U―18（18歳以下）が、1試合を残して14年ぶり2度目の優勝を果たした。引き分け以上で自力での優勝を決められた一戦で日章学園高（宮崎）に敗れ、勝ち点37のまま。しかし前節2位の大分トリニータU―18も長崎総合科学大付高に1―2で敗れ、勝ち点を31から伸ばせなかったため、優勝が決まった