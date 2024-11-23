巨人の門脇誠内野手が２３日、ジャイアンツ球場で行われた球団創設９０周年企画「読売巨人軍×甲子園夢プロジェクト」の特別練習にサプライズ登場した。同プロジェクトは、全国の特別支援学校に通いながら硬式野球を続けている球児の受け皿として発足した団体。この日は所属する２７人が全国から集まった。門脇は内野手に捕球の助言を送ったり、打撃の実演ではサク越えも披露。巨人女子チームとの交流試合では、女子チームの一