22日午後、札幌市の高校で爆発のおそれがある不審物が見つかり、一時、騒然となりました。不審物を持ち込んだのは、この学校の生徒でした。【写真で見る】高校グラウンドに集結した爆発物処理班や機動隊「生徒が小型爆弾を作った」高校に不審物警察 機動隊も出動事態が発覚したのは、学校からの110番通報でした。学校からの通報「生徒が小型爆弾を作ったと話している」現場となったのは、札幌市北区の住宅街にある札幌国際