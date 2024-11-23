SNSでの情報のやりとりが身近になった今、転売のトラブルは後を絶ちません ＊写真はイメージ（写真：hellohello / PIXTA）全国で社会問題になっている「転売ヤー」による買い占めと価格吊り上げの問題。彼らが転売するものは多岐にわたり、一部のファン層で熱烈な需要がある商品もターゲットとなる。例えば北京五輪後に開かれた、フィギュアスケーター・羽生結弦さんの軌跡を伝える「羽生結弦展2022」では、会場で販売される限定グ