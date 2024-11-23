「ウイングマン」作者・桂正和さん、「【推しの子】」原作者・赤坂アカさん、元「少年ジャンプ」編集長の鳥嶋和彦さんによる豪華鼎談が実現。J-WAVE「TOKYO M.A.A.D SPIN」内にて11月23日と12月28日の2回に分け放送されます。時間は25時から。なお、放送後は1週間、radikoにて配信されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】鼎談が放送されるのは、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）の深夜マルチ・カルチャープログラ