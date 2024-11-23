11月23日、104回目を数える天皇杯の決勝戦が国立競技場で開催されて、９大会ぶり６度目の栄冠を狙うガンバ大阪と５大会ぶり２度目の優勝を目ざすヴィッセル神戸が対戦している。注目の関西ダービーで、立ち上がりから球際の激しい攻防が続くなか、G大阪が最初にチャンス迎える。９分、左サイドでボールを受けた山田康太のクロスにダワンが頭で合わせたが、GK前川黛也の好守に阻まれる。そのこぼれ球に反応した山下諒也の折り