【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「“未来のアイドル”ということでたくさんの方の未来を明るく彩れるようなアーティストでいれられたらと思っています」（MOMONA） ME:Iが『2024 MAMA AWARDS』に初出演し、「FAVORITE NEW ASIAN ARTIST」を受賞した。 『2024 MAMA AWARDS』は100%韓国エンターテインメントチャンネル『Mnet』および、日本初の韓国エンタメ動画配信サービス『Mnet Smart』を運営す