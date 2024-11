フロリダ大学の研究チームが、AIを使ってヤギの痛みを検出する手法を開発したと発表しました。結石に苦しむヤギから手術後のヤギまで、さまざまな状態のヤギの表情を分析し、痛みの有無を判別することに成功したとのことです。Automated acute pain prediction in domestic goats using deep learning-based models on video-recordings | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-024-78494-0Scientists train