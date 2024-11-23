神奈川県大和市在住の30代女性部下宅に侵入して下着を盗もうとしたとして、警視庁渋谷署は11月18日、同県海老名市に住む日産自動車社員・鈴木智広容疑者（55）を住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕した。【写真】日産自動車のCMに出演する有名芸能人社会のハラスメント意識がどれほど高まっても、セクハラ、パワハラ上司は後を絶たないが、ここまで気持ち悪い上司はレアケースだろう。犯行は11月15日午後7時ごろ、週休2日制の多