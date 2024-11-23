YMC冬季山下公園イベント実行委員会は、山下公園内おまつり広場近辺にて、入場無料のイベント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」を、12月5日(木)〜2025年3月2日(日)の各日11:00〜21:05に実施する。光×音楽×スケートパークの期間限定イベント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」のテーマは、「Timeless Journey」。異国情緒あふれる山下公園の風景と共に、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置される特大スケートリンクを体