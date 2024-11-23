わずか1ポイント差ではあるものの、リーグテーブルでは降格圏外にいるイプスウィッチ。キーラン・マッケナ監督率いる昇格組は第11節でBIG6のトッテナム相手に勝利する金星を挙げており、今季初勝利を飾った。そんなイプスウィッチでは若手が躍動しており、その1人が今季加入したリアム・デラップだ。ロングスローを武器とする“人間発射台”の異名を持つロリー・デラップを父に持つ息子リアムは、マンチェスター・シティのアカデミ