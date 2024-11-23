２３日午前７時１０分ごろ、沖縄県糸満市の喜屋武岬から南南東約８０キロメートルの海上で、第１１管区海上保安本部の巡視船とマグロ漁船（同県近海鮪漁業協同組合所属）が衝突した。巡視船には３３人、漁船には２人が乗船していたが、いずれもけがはない。両船とも自力航行可能という。那覇海上保安部によると、巡視船は帰港中で、漁船は操業中だった。浸水や油の流出は確認されていないという。同保安部などが詳しい事故原因