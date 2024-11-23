阪神・近本光司外野手（30）が23日、球団のファン感謝デー内で行われた野球対決で自打球を顔面に当て、途中退場した。朝日放送の人気番組「相席食堂」内で結成された野球チームとのエキシビジョンマッチに、シーズン同様に「1番・中堅」で先発。1回裏の第1打席で自打球を目付近に当てた。使用球は軟球で、変則的な回転が掛かったとみられる。