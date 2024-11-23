◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第3日（2024年11月23日宮崎県宮崎CC＝6497ヤード、パー72）ツアー2勝の桑木志帆（21＝大和ハウス工業）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算12アンダーと伸ばし、初日からの単独首位を守った。メジャー3連勝を目指す年間女王・竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は69で回り、9アンダーとし、首位と3打差の2位につけた。大会3連覇を狙う山下美夢有（23＝加賀電子）、今季2勝