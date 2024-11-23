◆第５５回記念明治神宮野球大会第４日▽高校の部準決勝横浜３―１東洋大姫路＝延長１１回タイブレーク＝（２３日・神宮）高校の部は準決勝が行われ、東洋大姫路（近畿）は横浜（関東）に延長１１回の末に敗れ、決勝進出とはならなかった。先発したプロ注目右腕・阪下漣（２年）が、４回まで横浜打線を１安打に抑えていたが、０―０の５回に１死一、三塁のピンチを招き、１番・阿部葉太中堅手（２年）に右前適時打を浴びて