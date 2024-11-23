[11.23 天皇杯決勝](国立)※14:00開始主審:山本雄大副審:西橋勲、野村修<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介MF 9 山田康太MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 23 ダワンFW 13 坂本一彩控えGK 1 東口順昭MF 14 福田湧矢MF 15 岸本武流MF 27 美藤倫MF 47 ファン・アラーノMF 97 ウェルトンFW 11 イッサム・ジェバリ監督ダニエル・ポヤトス[ヴィッセル