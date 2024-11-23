穏やかな湖面に面したリゾートホテルながらも、隣接地ではボーイングの主力旅客機737MAXを生産している一風変わった場所がアメリカ西部シアトル近郊にあります。なぜこの場所で旅客機が造られるようになったのでしょうか。湖畔には有名企業創業者の邸宅がズラリ昨今、「大人の社会科見学」というものが人気です。これは、普段なかなか入れない工場や公共施設などへ行くことで、激レア体験をしようというものです。その点では、リ