◆第５５回記念明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝横浜３―１東洋大姫路＝延長１１回タイブレーク（２３日・神宮）横浜が東洋大姫路との“守り合い”を制し、決勝に駒を進めた。１―１で迎えた延長タイブレークの１０回裏。１死満塁で９番・阪下漣投手（２年）を迎えると、村田浩明監督（３８）は“５人内野”のシフトで勝負に出た。通常の前進守備を敷いたうえで左翼手に代わって内野手の林田滉生（１年）を送り込み