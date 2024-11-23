武漢科技大学で創立記念日の魚捕りイベント中国湖北省【新華社武漢11月23日】中国湖北省武漢市の武漢科技大学は創立126周年を迎えた21日、黄家湖キャンパスで「第10回沁湖魚宴」を開催した。学生や教員が魚を捕まえて運び、熱気あふれる記念日となった。 今回は国際学院に在籍する外国人留学生も初参加し、水に入って魚を追った。捕った魚は学生食堂で調理され、無料で振る舞われた。（記者/潘志偉）