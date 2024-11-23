ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」が、『PEANUTS』とコラボレーションします！数量限定の全11種コラボアイテムは、第1弾を11月末、第2弾を12月上旬に、全国のコスメキッチンにて発売予定。コスメキッチンウェブストアでは現在先行予約を受付中なので、気になる方は要チェックです。今回は第1弾アイテムのなかから、一部をご紹介します。コスメキッチンと『ピーナッツ』のコラボアイ