■第78回全日本体操種目別選手権予選（22日、三重・四日市市総合体育館）【写真を見る】「ロス五輪で金メダル！それしかない」パリ五輪金メダリストは早くも4年後を見据える【全日本体操種目別選手権】体操の種目別ナンバー1を決める大会、全日本体操種目別選手権の予選が三重県で行われ、パリオリンピック™体操男子団体で金メダルを獲得したメンバー、萱和磨（28、セントラルスポーツ)と杉野正尭（26、徳洲会体操クラブ）