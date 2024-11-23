ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は11月21日(現地時間)、米LAドルビーシアターで開かれた「2024 MAMA AWARDS」(以下「2024 MAMA」)で「ベストニューフィメールアーティスト(Best New Female Artist)」部門を受賞した。 ILLITは「練習生の時から夢見てきた『MAMA』のステージで私たちのパフォーマンスをお見せできるだけでも光栄なのに、貴重な賞までいただいて心から感