『パリ・オリンピック』フェンシング・サーブルで韓国初の個人戦金メダルと団体戦金メダル獲得したオ・サンウクが23日、京セラドーム大阪で開催されたグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』のレッドカーペットに登場。Netflixオリジナル『脱出おひとり島』に出演し、人気を集めたDEXと歩いた。【全身ショット】まるで俳優！圧巻オーラを発揮するオ・サンウク＆DEXDEXはサンウクについて「サンウクさんはフィジカルがすご