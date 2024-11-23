Ｊ１町田は第３７節の京都戦（１１月３０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）でホーム最終戦を迎える。同試合は「ＴＥＲＡＤＡマッチデー」として実施され、来場者特典として特別なハンドバナーとゴールドウエットティッシュが先着７０００人に配布される。特典には片面には大きな「町田魂」の文字が書かれ、もう一方には「ＴＥＲＡＤＡ８５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」とつづられた。さらに、同日はチャーミングな「オリジナル