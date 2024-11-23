（台北中央社）22日午後6時45分から23日午前2時45分にかけて、南部・台南市内を震源とする地震が15回発生した。中央気象署（気象庁）は、今後3日間はマグニチュード（M）4.5以上の余震が起きる可能性があるとして注意を呼びかけている。台南では16日から断続的に地震が観測されていた。同署によれば、最大震度は22日午後8時40分に起きたM5.4の地震により台南市佳里で観測した震度5弱。同署地震観測センターの林祖慰技正（上級技師