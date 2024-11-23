男子シングルス準決勝中国の林詩棟と対戦する張本智和＝北九州市立総合体育館卓球の世界ランキング上位選手で争うWTTファイナル第4日は23日、北九州市立総合体育館で行われ、男子シングルス準決勝で張本智和（智和企画）は林詩棟（中国）に4―3で競り勝ち、決勝に進んだ。ダブルスの女子決勝は大藤沙月、横井咲桜組（ミキハウス）と橋本帆乃香、佐藤瞳組（ミキハウス）の日本勢対決。男子決勝は戸上隼輔（井村屋グループ）篠