【カップめん評論家ｔａｋａ ：ａ激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーがカップめんの?推せる新作?を徹底解説する好評企画。今回ピックアップされた５商品も、カップめん好きなら要チェックです！“炙りフグヒレ”味わえる逸品も登場【傑作の白、爆誕】日清食品「カップヌードル白担担」（２３６円＋税）即席カップめん業界では珍しいカシューナッツとザーサイを採用し、昨年８月２８日に颯爽と現れたカップヌードルの担担