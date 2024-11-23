１１月２３日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１１頭立て）は、５番人気のスマートシーカー（牡、栗東・吉村圭司厩舎、父シニスターミニスター）が制した。勝ち時計は１分５４秒５（良）。向こう正面で中団から位置を上げ、４角２番手で直線へ。逃げていた１番人気のクリプトグラフィ（Ｍデムーロ騎手）とは４馬身ほど離れていたが、パワフルな脚取りでスパート。残り約５０メートルで前をとらえ、１馬身差でゴ