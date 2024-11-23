お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずる（43）が22日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。大物芸人のまさかの行動に震えたことを明かした。「先日ご飯ご一緒させていただいた」としたのはMBSの人気番組「痛快!明石家電視台」で共演しているお笑い芸人の明石家さんま。同じく同番組に出演しているお笑いコンビ「次長課長」の河本準一がプライベートで着用していた「BOKUHATANOSH