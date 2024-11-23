大相撲九州場所１４日目の２３日、西前頭５枚目の琴勝峰（２５）が、日本相撲協会に休場を届け出た。左足親指の脱臼などで「約２か月の治療を要する」との診断書を提出した。１３日目まで３勝１０敗だった。１４日目の対戦相手の王鵬は不戦勝ちとなる。