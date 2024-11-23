◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第３日（２３日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３５０ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終え、単独首位から出た宋永漢（韓国）が２つ伸ばし、通算１５アンダーで首位をキープ。４打差２位には岩田寛（フリー）、山田大晟（相模原ＧＣ）、マイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）がつけている。石川遼（カシオ）は９ホールを全てパーで回り、１０アンダーで５位。賞