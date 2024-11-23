ジェンダーレスなジュエリーを取り扱う「h'eres（ヒアーズ）」と、ファッションブランド「beautiful people（ビューティフルピープル）」がコラボレーション。両ブランドの要素を取り入れたレザーバッグやウォレットなど、3種類のプロダクトが展開されます。注目アイテムは「h'eres」の公式オンラインストアで、12月6日（金）13時より販売がスタート。「h'eres × beautiful people」のコラボバッグなどが登場「h'eres」は、着ける