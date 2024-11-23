◆第４４回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２３日、東京競馬場今年の?キングジョージ?を制したゴリアット（セン４歳、フランス・Ｆグラファール厩舎、父アドラーフルーク）は、土曜に続きレース前日もダートをキャンターで１周し調整した。全身からみなぎる気合は、状態の良さをうかがわせる。ダヴィ助手も「馬は絶好調と言っていい状態です。調整は全て順調に進み、馬もリラ