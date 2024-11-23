１１月２３日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１１頭立て）は単勝１番人気だった外国産馬のワイルデンウーリー（牝、栗東・大久保龍志厩舎、父バーナーディニ）が直線で競り勝ち、デビューＶを飾った。勝ち時計は１分３５秒６（良）。道中は好位からの追走。直線手前から仕掛け気味に位置を押し上げ、入り口では早々と先頭に立ったが、集中力を切らさずに加速する。最後はベビーズブレス（牝、栗東・千田輝彦厩舎、