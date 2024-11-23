■「恐竜が好きすぎる」小学生に会いに行った リポーター扮する恐竜とご対面 恐竜が好きすぎる小学６年生、木村優介(ゆうすけ)くんがいると聞いて訪れたのは、大分県九重町(ここのえまち)にある最高級の黒毛和牛を扱う炭火焼肉専門店「花鳥使（かちょうし）」。優介くんのご両親が経営している。 ■恐竜が好きすぎて… スタッフ達の斜め上をいく回答、さすがの恐竜好きである 学校