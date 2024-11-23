歌舞伎俳優の市川團蔵さんが、誤えん性肺炎による敗血症性ショックのため19日に亡くなっていたことを松竹が発表しました。73歳でした。團蔵さんは、1956年5月歌舞伎座『義経千本桜』の六代君で初代市川銀之助を名乗り初舞台。1987年5月歌舞伎座『時今也桔梗旗揚』の武智光秀ほかで九代目市川團蔵を襲名しました。訃報に際し、松竹は「堂々とした風格とよく通る声を持ち・荒事・実事・敵役から老け役まで、貫禄と滋味の深まった演技