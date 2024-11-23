愛知県一宮市で22日夜、軽乗用者が歩行者をはねる事故があり、60代くらいの男性が意識不明の重体です。22日午後8時半すぎ、一宮市今伊勢町本神戸で、道路から商業施設に入ろうと右折した軽乗用車が、歩いていた60代くらいの男性をはねました。男性は頭を強く打って病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察は、軽乗用車を運転していた一宮市の会社員・酒井和男容疑者(73)を過失運転致傷の現行犯で逮捕し、当時の状