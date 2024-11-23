前方後円墳とは古墳の一種である前方後円墳。一般的には、日本の古墳時代に築造された、特定の形態の墳丘墓を指す歴史用語です。別称を「高塚」「墳丘墓」ともいいます。前方後円墳はその古墳の形式のひとつで、円形の主丘に方形の突出部が接続する形で、双丘の鍵穴形をなすものです。前方後円墳の代表例、大仙陵古墳この形式の古墳は、主として日本列島で三世紀後期から七世紀初頭頃にかけて築造され、日本列島の代表的な古墳形式