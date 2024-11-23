【モデルプレス＝2024/11/23】NEWSの増田貴久が、22日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜※この日は25時9分〜）に出演。地元が同じ女優について語る場面があった。【写真】NEWS増田貴久「可愛い」と思っていた地元の先輩女優◆増田貴久、地元が同じ女優とは？この日の放送では、デビューから現在までの経歴をNEWS直筆の履歴書で紐解いた。交友関係の欄に「上戸彩さん」と書いた増田は、「上戸彩ちゃんは、出