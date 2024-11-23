女優の吉高由里子が主演するＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」の第４５回「はばたき」が２４日に放送される。大石静氏が脚本を手がけるオリジナル作品。大河ドラマではきわめて珍しい平安時代の貴族社会を舞台に、１０００年の時を超えるベストセラー「源氏物語」の作者・紫式部／まひろの生涯に迫る。１７日に放送された第４４回「望月の夜」では、三条天皇（木村達成）と道長（柄本佑）との攻防戦のすえ、帝は譲位し後一条天皇