ドジャースは２２日（日本時間２３日）、来季の一塁コーチにクリス・ウッドワード氏（４８）が就任すると明らかにした。ウッドワード氏は１６〜１８年にド軍で三塁コーチを務め、１７、１８年のＷシリーズ連続進出に貢献。１９年からレンジャーズ監督に就任し、２２年途中に解任されるまで２１１勝。今季はドジャースで選手育成部門などの上級アドバイザーを務めた。ゴームズＧＭはこの決定について「２年連続のリーグ優勝、