俳優の松本若菜(40)、が、映画『はたらく細胞』（12月13日公開）のイベント『』に登壇した。【動画】松本若菜、佐藤健と『仮面ライダー電王』“野上姉弟”以来の共演に感慨「デビュー作で思い出深い」同作は人間の体内を舞台に細胞たちを擬人化し、その活躍を描く同名の人気漫画『はたらく細胞』（清水茜作）の実写化で、赤血球を演じる永野芽郁、赤血球とともに体内を守る白血球を演じる佐藤健がW主演を務める。松本は『仮