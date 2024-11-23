アメリカのトランプ次期大統領が有罪評決を受けていた、不倫の口止め料を不正に処理した事件の裁判で、来週26日の量刑の言い渡しが延期された。この裁判は、トランプ氏が不倫関係にあったとされるポルノ女優に支払った口止め料を「弁護士費用」と偽り、業務記録を改ざんした罪などで2024年5月に有罪評決を受けたものだ。トランプ氏が次期大統領になったことで弁護側が「免責特権がある」と主張していたところ、裁判所は22日、来週2