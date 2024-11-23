チェルシーは新たなストライカー獲得を目指している。サイモン・フィリップス氏によると、チェルシーはイプスウィッチ・タウンに所属する21歳FWリアム・デラップを新たなターゲットにしたという。マンチェスター・シティの下部組織出身であるデラップはプレストン・ノースエンド、ハル・シティへのレンタル移籍を経て2024年7月にイプスウィッチに完全移籍。今季プレミアリーグ初挑戦のデラップだが、ここまではリーグ戦全11試合に