乳がんの一つ「浸潤性小葉がん」を公表し、今月7日に右胸全摘の手術を受けたタレントの梅宮アンナ（52）が23日、インスタグラムを更新。右胸をギリギリ隠したブラジャー姿の写真を投稿し、現在の悩みを打ち明けた。梅宮アンナ、手術後のブラジャーの悩み吐露「どれも合わずじまい」「ノーブラにした」梅宮は「さーて皆様おはようございます」と書き出し「今日は今の私の状態や、気持ちを話しますね」とつづった。「まずは。失礼