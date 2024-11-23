歌手でタレントの円広志（71）が、23日放送のカンテレ「カンテレ祭り！人気番組大集合！8ちゃめちゃ生テレビよ〜いドン！SP」（土曜午前10時30分）に出演。「引退する年齢」に言及した。この日の番組では、おなじみの街ブラロケ「となりの人間国宝さん」のスペシャル版として、千原ジュニア（50）がゲスト出演。円と一緒に大阪市北区の扇町付近を散策した。その中で訪れたボクシングジムで、会長で元プロボクサーの伊原健一氏（4