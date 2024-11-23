ＤＤＴ２３日の後楽園大会で、所属の岡田佑介（３１）が引退のあいさつを行った。昨年末、下腹部に違和感を覚えた岡田は１月初旬に病院で検査を受けた結果、下腹部に腫瘍が見つかった。手術の結果、がんだったことが判明。抗がん剤治療のため欠場が続いていた。がんは寛解傾向にあるが、体力的な問題からプロレス活動を続けていくことが困難になったため引退の結論に至った。この日の第２試合後、スーツ姿でリングに上がった