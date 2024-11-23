22日午後、ソウル江南（カンナム）区狎鴎亭（アックジョン）で行われた美容機器ブランド「CERAMATH」のイベントに少女時代のティファニー、ユリ、T-ARAのヒョミン、元AFTERSCHOOLのジュヨン、コ・ジュニ、チャン・ヒジン、チョン・ヘビン、チョ・スミン、スヒョンが出席した。・少女時代 ティファニー、ミュージカル「シカゴ」公演中に負傷…キャスティング変更へ・少女時代 ユリ、新ドラマ「仮釈放審査官 イ・ハンシン」でエース