エンゼルスは２２日（日本時間２３日）、６月のドジャース戦で左肘を負傷し、靭帯の再建手術を受けたパトリック・サンドバル投手をノンテンダー（来季契約を提示しない）にしたと発表した。同投手はＦＡになり、古巣を含む３０球団との交渉が可能となる。サンドバルは１５年ドラフト１１巡目でアストロズ入団。１８年７月に捕手マルドナドとのトレードでエンゼルスへ移籍し、翌年にメジャーデビューを果たした。２２年から先発