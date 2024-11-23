自宅の建て替え費用、上限はどのくらいですか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は58歳、パート勤務の女性です。ご自宅が築49年となり、予算的に建て替えか売却かで悩まれているとのこと。一方で、老後生活を迎えるにあたり、旅行なども楽しみたいが……。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者オトナブルーさん（仮名）女性／